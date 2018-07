Paris (AFP) Nach seinem Rücktritt als französischer Außenhandels-Staatssekretär gibt der Sozialist Thomas Thévenoud nun sein Parteibuch ab. Seinen Sitz im Parlament werde er aber behalten, sagte Thévenoud am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Woche nach nur neun Tagen im Amt seinen Hut nehmen müssen, weil er offenbar bei den Steuern geschummelt hatte. Thévenoud räumte Verspätungen bei Erklärungen und Zahlungen an den Fiskus ein, beteuerte aber, seine Steuerschuld samt Säumniszuschlag inzwischen beglichen zu haben.

