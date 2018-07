Paris (AFP) Eine internationale Konferenz zur Lage im Irak findet kommenden Montag in Frankreich statt. Präsident François Hollande habe in "Übereinstimmung mit den irakischen Behörden bestätigt, dass es am 15. September in Paris eine internationale Konferenz über den Frieden und die Sicherheit im Irak geben wird", teilte der Elysée-Palast am Dienstagabend mit. Zuvor werde Hollande am Freitag in den Irak reisen.

