Oslo (SID) - Antonio Conte ist sein Pflichtspieldebüt als neuer Nationaltrainer Italiens geglückt. In Oslo gewann der viermalige Fußball-Weltmeister nach dem katastrophalen Vorrunden-Aus bei der WM in Brasilien in der EM-Qualifikation mit 2:0 (1:0) in Norwegen.

Für Italien, bei dem Borussia Dortmunds 19-Millionen-Neuzugang Ciro Immobile in der Nachspielzeit verletzt vom Feld getragen wurde, erzielten Stürmer Simone Zaza (16.) und Leonardo Bonucci (62.) die Treffer.

Zuvor war Aserbaidschan, zugleich Italiens nächster Gegner am 10. Oktober, mit dem ehemaligen Bundestrainer Berti Vogts in der Gruppe H mit einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Bulgarien in die Qualifikation gestartet. Im dritten Spiel der Gruppe gewann Kroatien in Zagreb gegen Malta mit 2:0 (0:0).