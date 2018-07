Prag (SID) - Die Niederlande haben unter Rückkehrer Guus Hiddink als Bondscoach einen Fehlstart in die EM-Qualifikation hingelegt. In Prag kassierte der WM-Dritte gegen Tschechien ein 1:2 (0:1). Die Tore für die Gastgeber erzielten Borak Dockal (22.) und Matchwinner Vaclav Pilar (90.+1). Stefan de Vrij hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (55.).

In der Gruppe A belegt Oranje nach dem überraschenden 3:0 (1:0) der Isländer gegen die Türken, bei denen Leverkusens Ömer Toprak die Gelb-Rote Karte sah, nur Platz fünf. Kasachstan und Lettland trennten sich torlos.

Hiddink, der die Mannschaft vom zu Manchester United gewechselten Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal übernommen hatte, sah erneut eine schwache Leistung seiner Mannschaft, die bereits die Generalprobe vergangene Woche gegen Italien verloren hatte (0:2).

Am 10. Oktober trifft Oranje auf Kasachstan, die Tschechen treten in der Türkei an und Lettland empfängt Island.