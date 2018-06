Köln (SID) - Der langjährige US-Nationalspieler Carlos Bocanegra hat das Ende seiner aktiven Fußballkarriere nach der laufenden Saison angekündigt. Der 35 Jahre alte Verteidiger trug 110-mal das Nationaltrikot der USA und nahm mit dem Team an den WM-Endrunden 2006 und 2010 teil. In 64 Länderspielen trug er die Kapitänsbinde und verbuchte mit 34 Siegen in seiner Zeit als Spielführer die beste Quote in der Verbandsgeschichte.

Der mexikanischstämmige Bocanegra ist seit 2013 für Chivas USA in der Major League Soccer aktiv. In seiner 15-jährigen Profi-Laufbahn spielte er zudem unter anderem für den englischen Klub FC Fulham und das schottische Spitzenteam Celtic Glasgow.