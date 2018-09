London (AFP) Für ihren Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) stattet die britische Regierung die Kurden im Irak mit schweren Maschinengewehren samt Munition aus. Es sei eine Lieferung im Wert von umgerechnet rund zwei Millionen Euro geplant, erklärte Verteidigungsminister Michael Fallon am Dienstag in einer schriftlichen Mitteilung an das Parlament in London. Die Waffen sollen demnach bereits am Mittwoch im Irak eintreffen.

