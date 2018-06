Jerusalem (AFP) Die Organisation Human Rights Watch (HRW) hat Israel einen unwürdigen Umgang mit afrikanischen Flüchtlingen vorgeworfen. HRW kritisierte in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht, dass das Land in der jüngsten Vergangenheit fast 7000 Menschen aus Eritrea und dem Sudan rechtswidrig zur Rückkehr in ihre Heimatländer gezwungen habe. Die Behörden hätten den illegalen Flüchtlingen den "Zugang zu einem fairen und effizienten Asylverfahren" verwehrt.

