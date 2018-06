Den Haag (dpa) - Kurz vor der Vorstellung des ersten Untersuchungsberichts zum Flugzeugabsturz in der Ostukraine sind zwei weitere Leichen nach Malaysia geflogen worden. Das twitterte der malaysische Premierminister Najib Razak. Damit sind nach offiziellen Angaben nun die sterblichen Überreste von 34 der 43 Malaysier an Bord in die Heimat gebracht worden. Bei dem mutmaßlichen Abschuss des malaysischen Verkehrsflugzeuges am 17. Juli wurden 298 Menschen getötet, die meisten der Opfer waren Niederländer.

