Köln (SID) - Motorrad-Pilot Luca Grünwald (Waldkraiburg) muss nach seiner Operation an der linken Schulter auch auf einen Start beim Großen Preis von San Marino am Sonntag in Misano verzichten. Das teilte der Moto3-Fahrer am Dienstag via Twitter mit. Grünwald konnte bereits am vorletzten Wochenende im englischen Silverstone nicht antreten.

"Ich werde nicht in Misano fahren. Die Schulter ist noch nicht soweit. Beschissen, gehört aber dazu. Von Aragon an werden wir aber zurückschlagen", schrieb der 19-Jährige. Der Große Preis von Aragon wird Ende September ausgetragen.

Luca Grünwald, der in dieser Saison noch ohne Punkt ist, war beim Großen Preis von Tschechien gestürzt und musste sich anschließend einem Eingriff unterziehen.