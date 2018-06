Lausanne (dpa) - Michael Schumacher ist aus der Klinik in Lausanne nach Hause verlegt worden und wird dort seine Rehabilitation fortsetzen. Das teilte sein Management mit. Der bei einem Ski-Unfall Ende 2013 schwer verletzte Formel-1-Rekordweltmeister habe in den vergangenen Wochen und Monaten Fortschritte gemacht. Es liege aber weiterhin ein langer und harter Weg vor ihm, hieß es in der Mitteilung seiner Managerin Sabine Kehm. Details zum Gesundheitszustand des 45-Jährige nannte Kehm nicht.

