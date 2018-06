Kairo (AFP) Nach dem Waffenstillstand im Gaza-Konflikt wird eine internationale Geberkonferenz am 12. Oktober in Kairo über die Finanzierung des Wiederaufbaus des Palästinensergebiets beraten. Dies teilte der ägyptische Außenminister Sameh Schukri am Dienstag nach einem Treffen mit seinem norwegischen Kollegen Börge Brende mit. Die Einladungen würden in den kommenden Stunden herausgehen, sagte Schukri nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Mena.

