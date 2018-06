Lahore (AFP) Beim Einsturz einer Moschee in der pakistanischen Stadt Lahore sind am Dienstag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen säßen noch unter den Trümmern fest, teilten die Behörden mit. Wie viele Menschen genau verschüttet wurden, war zunächst unklar. An dem Nachmittagsgebet hatten bis zu 30 Menschen teilgenommen.

