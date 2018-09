Damaskus (AFP) Der neue UN-Sondergesandte für Syrien ist zu einem ersten Besuch in dem Bürgerkriegsland eingetroffen. Der italienisch-schwedische Diplomat Staffan de Mistura kam am Dienstag in Begleitung seines Stellvertreters Ramsi Essedin Ramsi in einem Hotel in Damaskus an. Im Zuge seines dreitägigen Aufenthalts in dem Land wollte sich de Mistura syrischen Medienberichten zufolge sowohl mit Vertretern der Regierung als auch der inländischen Opposition treffen.

