Frankfurt/München (dpa) - Passagiere der Lufthansa müssen sich morgen auf einen weiteren Streik der Piloten einrichten. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr sollen am zweitgrößten Lufthansa-Drehkreuz in München keine Maschinen mehr abheben, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mitteilte. Damit solle ein neuer Tarifvertrag zur sogenannten Übergangsversorgung im Vorruhestand für die Lufthansa-Piloten erreicht werden. Lufthansa reagierte mit "völligem Unverständnis" auf die Streikankündigung. Der Arbeitskampf treffe erneut unbeteiligte Fluggäste, sagte eine Sprecherin

