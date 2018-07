New York (dpa) - Marin Cilic hat das Überraschungs-Finale der US Open gewonnen und den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gefeiert. Der 25 Jahre alte Tennisprofi aus Kroatien setzte sich in New York gegen den Japaner Kei Nishikori mit 6:3, 6:3, 6:3 durch. Cilic ist der erste kroatische Grand-Slam-Champion seit seinem heutigen Trainer Goran Ivanisevic 2001 in Wimbledon. Für den Erfolg kassiert er ein Preisgeld von drei Millionen Dollar.

