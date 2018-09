San Francisco (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple hat bei seiner mit Spannung erwarteten Produktpräsentation am Dienstag die neue Generation des iPhones enthüllt. Apple-Chef Tim Cook stellte im kalifornischen Cupertino die Modelle iPhone 6 und iPhone 6 Plus vor, die über eine Bildschirmdiagonale von 4,7 beziehungsweise 5,5 Zoll (knapp zwölf und knapp 14 Zentimeter) verfügen. Damit schließt sich der Konzern wie erwartet dem Branchentrend zu immer größeren Displays an. Der Bildschirm des Vorgängermodells hatte eine Größe von vier Zoll.

