New York (AFP) Das soziale Netzwerk Facebook ist an der Börse mehr als 200 Milliarden Dollar (knapp 155 Milliarden Euro) wert. Der Aktienkurs erreichte am Montag ein neues Rekordhoch von 77,89 Dollar, am Dienstag stand der Kurs kurz nach Handelsbeginn bei 77,75 Dollar. Das entspricht einem Börsenwert von mehr als 202 Milliarden Dollar - und rund der Hälfte des Börsenwerts von Internetkonzernen wie Google (394 Milliarden Dollar) oder Microsoft (385 Milliarden Dollar). Den Rekord hält Apple: Der iPhone- und iPad-Hersteller ist an der Börse 593 Milliarden Dollar wert und damit so viel wie kein anderes Unternehmen weltweit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.