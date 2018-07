Paris (AFP) Mehr als 50 Jahre nach dem schockierenden Milgram-Experiment haben Wissenschaftler die zentrale Schlussfolgerung der inzwischen legendären Versuchsreihe zur Erkundung des Bösen im Menschen in Frage gestellt. Die Probanden, die bei dem Experiment Anfang der 1960er Jahre vermeintlich lebensgefährliche Stromschläge verabreichten, hätten nicht aus blindem Befehlsgehorsam heraus grausam gehandelt, argumentieren die Forscher in der neuesten Ausgabe des Fachmagazins "British Journal of Social Psychology". Vielmehr seien sie offenbar überzeugt gewesen, das Richtige zu tun und für eine gute Sache zu handeln.

