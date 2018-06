Bagdad (AFP) In ihrem Bemühen um eine breite Allianz gegen die Dschihadisten des Islamischen Staates (IS) werben die USA verstärkt um arabische Bündnispartner. US-Außenminister John Kerry reiste am Dienstag in den Nahen Osten, wo er am Donnerstag in der saudiarabischen Hafenstadt Dschiddah an einem Krisentreffen von zehn arabischen Staaten und der Türkei teilnehmen wird. Auftrieb erhielten seine Bemühungen durch die Bildung einer neuen Regierung in Bagdad.

