Los Angeles (AFP) Die US-Komikerlegende Mel Brooks hat sich mit seinen Hand- und Schuhabdrücken auf dem Hollywood Boulevard verewigt - und dabei elf Finger in den Zement gedrückt. Der 88-Jährige strahlte bei seiner Ehrung vor dem Chinese Theatre am Montag über die gelungene Überraschung, während er seine Arme ausbreitete und an seiner linken Hand ein sechster Finger zu sehen war. Die Ehrung fand anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines Films "Frankenstein Junior" statt.

