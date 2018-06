Washington (AFP) Gesprochen hat Barack Obama in den vergangenen Wochen immer wieder über die Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), doch die Sätze des US-Präsidenten ließen sowohl die heimische Bevölkerung als auch die internationalen Partner fragend zurück. Nun will Obama Klarheit schaffen, am Mittwoch erläutert er in einer Fernsehansprache seine Strategie für den Kampf gegen die Dschihadisten. Dabei dürfte er seine Landsleute auf ein längeres Engagement in der Krisenregion einschwören und die Verbündeten in die Pflicht nehmen.

