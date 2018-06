Hanoi (AFP) Bei einem Unglück in einer Karaoke-Bar sind in Vietnam sechs Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Gäste wurden verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Männer hatten am Sonntagabend ausgelassen gefeiert, als der Strom in der Kneipe in der Provinz Quang Ninh ausfiel. "Der Eigentümer der Bar schaltete einen Generator an und wir glauben, dass die Opfer an den giftigen Gasen erstickt sind", sagte ein Polizist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.