Washington (AFP) Die Weltbank hat ein neues Milliardenhilfsprogramm für Argentinien gebilligt. Bis zum Jahr 2018 kann der wirtschaftlich schwache Staat nach einer Mitteilung vom Dienstag Kredite in Höhe von bis zu 5,3 Milliarden Dollar (etwa 4,1 Milliarden Euro) abrufen. Das Geld solle "den am meisten Gefährdeten der Gesellschaft in den ärmsten Regionen des Landes" zugute kommen, erklärte der für Argentinien zuständige Direktor der Weltbank, der Deutsche Jesko Hentschel.

