Ritterhude (dpa) - Nach der Explosion in einer Entsorgungsfirma in Ritterhude vor den Toren Bremens soll die Ursachensuche beginnen. Bei der Detonation und dem anschließenden Großfeuer war ein Mann schwer verletzt worden. Retter zogen ihn aus den Trümmern der Brandruine. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Ob es sich bei ihm um einen anfangs vermissten Mitarbeiter der auf Abfallentsorgung spezialisierten Fabrik handelte, ist noch unklar. Die Druckwelle der Explosion beschädigte am Abend mehrere Häuser eines angrenzenden Wohngebietes derart stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.