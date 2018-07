Berlin (dpa) - In einer Gedenkstunde des Bundestags zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren hat Bundestagspräsident Norbert Lammert die deutsch-polnische Freundschaft gewürdigt. "Wir erinnern an den verheerendsten Krieg in der Geschichte", sagte Lammert. Polen sei das erste Opfer dieses Kriegs geworden und habe am längsten unter der deutschen Besatzung gelitten. Deshalb müsse es als "Wunder" gelten, dass aus Deutschen und Polen Freunde wurden. Die eigentliche Gedenkrede hält der polnische Staatspräsident Bronislaw Komorowski.

