Den Haag (AFP) In einer europaweiten Polizeiaktion gegen Pass- und Dokumentenfälscher sind 100 Verdächtige festgenommen worden. Bei dem Einsatz am Dienstag seien in neun Ländern rund 950 Polizisten im Einsatz gewesen, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit. Demnach hatte Europol die Aktion gemeinsam mit deutschen Behörden koordiniert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.