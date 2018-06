München (AFP) Bei der Aufsichtsratssitzung der Warenhauskette Karstadt am Donnerstag wird Manager Miguel Müllenbach einem Zeitungsbericht zufolge zwar einen Sanierungsplan vorlegen. Weitreichende Entscheidungen seien bei der Sitzung aber nicht zu erwarten, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch die Eigentümerseite. Es sei nicht Art der österreichischen Signa-Holding, etwas in drei Stunden zu entscheiden, worüber Wochen nachgedacht werden müsse. In der darauf folgenden Sitzung dann würden Entscheidungen getroffen und vielleicht auch ein neuer Chef berufen.

