Berlin (AFP) Das Bundesfinanzministerium hat Frankreich zur Einhaltung der EU-Defizitgrenzen aufgerufen. "Wir gehen davon aus, dass alle Länder der Eurozone die Regeln einhalten", sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Berlin. "Sonst riskieren wir unsere Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit und Stabilität", warnte sie. Dies sei "unerlässlich für das Vertrauen in der Euro-Zone". Wichtig sei aus deutscher Sicht auch, dass Frankreich die angekündigten Strukturreformen umsetze.

