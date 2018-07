Berlin (AFP) Die Internet-Schmiede Rocket Internet aus Berlin will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Ziel sei, die größte Internetplattform außerhalb der USA und Chinas zu werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dazu will Rocket Internet neue Aktien ausgeben; erwartet werde ein Erlös von 750 Millionen Euro.

