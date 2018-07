Wiesbaden (AFP) In einem Einfamilienhaus in Darmstadt haben Ermittler eine auf drei Stockwerke verteilte Cannabis-Plantage entdeckt. Bei der Durchsuchung am Dienstagabend wurden mehr als 500 Pflanzen, 10.000 Euro Bargeld und drei Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana beschlagnahmt, wie das Landeskriminalamt (LKA) Hessen am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zwei 32 Jahre alte Männer wurden demnach festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.