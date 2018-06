München (AFP) Die Preise für Benzin und Diesel haben in den vergangenen Tagen leicht nachgegeben. Ein Liter Super E10 koste derzeit im bundesweiten Schnitt 1,526 Euro, das seien 0,1 Cent weniger als vergangene Woche, teilte der ADAC am Mittwoch in München mit. Diesel kostet demnach 1,368 Euro pro Liter und damit 0,2 Cent weniger als in der Vorwoche. Verantwortlich sei vor allem der Ölpreis, erklärte der ADAC.

