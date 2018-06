München (AFP) In Vorbereitung auf den Streik ihrer Piloten am Standort München am Mittwoch hat die Lufthansa noch mehr Flüge gestrichen, als ursprünglich geplant. Der Konzern habe sich am Morgen entschieden, statt der bisher vorgesehenen 110 nun 140 Verbindungen ausfallen zu lassen, sagte ein Lufthansa-Sprecher in Frankfurt am Main. Von den Annullierungen seien nun 15.300 Passagiere betroffen.

