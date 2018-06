Frankenthal (AFP) Knapp ein Jahr nach einer schweren Explosion im rheinland-pfälzischen Harthausen mit mehreren Verletzten muss sich seit Mittwoch der mutmaßliche Brandstifter vor Gericht verantworten. In dem Verfahren vor dem Landgericht Frankenthal wird dem 40-jährigen Mann unter anderem versuchter Mord, Körperverletzung und Brandstiftung zur Last gelegt. Neben ihm sitzt nach Gerichtsangaben zudem eine 27 Jahre alte Frau wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Brandstiftung in dem Fall auf der Anklagebank.

