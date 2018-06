Düsseldorf (AFP) Verbraucherschützer raten zur Vorsicht bei Bewertungen auf dem Internet-Tauschportal Kleiderkreisel. Unabhängig von einem Tausch- oder Verkaufsgeschäft dürfe jeder Kommentare schreiben, so mischten sich auch gefälschte Bewertungen unter die echten, warnte am Mittwoch in Düsseldorf die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW). Nutzer, die gefälschte positive Bewertungen verteilten, hofften darauf, ebenfalls positive Bewertungen zurückzubekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.