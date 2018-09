Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Katey Sagal (60) ist am Dienstag auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einem Stern geehrt worden.

Sagal, Darstellerin der Peggy Bundy in der 1990er-Jahre-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie", enthüllte die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Nach Angaben der Veranstalter ist es der 2529. Stern auf der Flaniermeile. Der Schauspieler Ed O'Neill, der Sagals langjährigen TV-Ehemann Al Bundy spielte, und Christina Applegate (Filmtochter Kelly Bundy) waren bei der Feier dabei.

Sagal spielte in zahlreichen TV-Serien mit, darunter in "Columbo", "Die wilden Siebziger" und "Meine wilden Töchter". 2011 gewann sie die Golden-Globe-Trophäe als beste Drama-Darstellerin in der TV-Serie "Söhne der Anarchie" über einen fiktiven Motorradclub.