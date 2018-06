Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Katey Sagal ist auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einem Stern geehrt worden. Sagal, Darstellerin der Peggy Bundy in der 1990er-Jahre-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie", enthüllte die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Nach Angaben der Veranstalter ist es der 2529. Stern auf der Flaniermeile. Sagal spielte in zahlreichen TV-Serien mit, darunter "Columbo", "Die wilden Siebziger" und "Meine wilden Töchter".

