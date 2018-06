Berlin (dpa) - Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat der Regierung vorgeworfen, für den angestrebten Stopp der Neuverschuldung dringend notwendige Investitionen zu vernachlässigen. Für ein zweifelhaftes Denkmal verzichte Schwarz-Rot auf alles, was Zukunft ausmacht, sagte er in der Generaldebatte des Bundestags über den Haushalt 2015. Statt etwa mehr in Kitas zu investieren oder die kalte Progression abzubauen, halte Finanzminister Wolfgang Schäuble krampfhaft am Ziel fest, erstmals seit 1969 keine neuen Schulden mehr zu machen.

