Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Sparkurs in Europa nicht rütteln. Damit die Ziele erreicht werden, sei eine strikte Ausgabendisziplin erforderlich, sagte sie in der Generaldebatte des Bundestags. Die Situation sei nach wie vor fragil - trotz jüngster Reformerfolge. Die EU-Kommission habe zu Recht vor einem Ablassen vom Reformkurs als größtes Risiko für die Konjunkturerholung gewarnt. Die Opposition warf der Koalition erneut vor, für den Etatausgleich Investitionen zu vernachlässigen.

