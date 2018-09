Rom (AFP) Italien wird den Titel als größter Weinproduzent der Welt in diesem Jahr wohl an Frankreich abgeben müssen. Die Ernte in diesem Jahr sei die schlechteste seit 1950, teilte die Weinanbauvereinigung Coldiretti am Dienstag mit. Voraussichtlich werden Italiens Weinbauern demnach 41 Millionen Hektoliter produzieren, das wären fast 15 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Frankreich rechnet mit einer Ernte von 45 Millionen Hektolitern in diesem Jahr. Endgültige Zahlen werden aber erst nach Abschluss der Weinlese Ende Oktober oder Anfang November feststehen.

