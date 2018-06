New York (AFP) Angesichts der rapiden Ausbreitung der Ebola-Epidemie schlägt die Regierung Liberias Alarm. "Liberia sieht sich einer ernsthaften Bedrohung seiner nationalen Existenz gegenüber", sagte Verteidigungsminister Brownie Samukai am Dienstag in einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat. Das Gesundheitssystem Liberias sei der Epidemie nicht gewachsen, sagte Samukai. Sein Land verfüge weder über eine ausreichende Infrastruktur noch über das nötige Fachpersonal und die finanziellen Mittel, um die Ausbreitung der Krankheit wirksam zu bekämpfen.

