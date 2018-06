Hamburg/Berlin (dpa) - Herbert Grönemeyer (58) kehrt mit einem neuen Album zurück. "Dauernd jetzt" wird am 21. November erscheinen, wie der Sänger am Mittwoch in Berlin bekanntgab. Die gleichnamige Tour startet am 12. Mai 2015 in Chemnitz und endet am 16. Juni in Wien.

Grönemeyer ("Männer", "Mensch"), der vor 35 Jahren seine erste Soloplatte herausbrachte, zählt zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Insgesamt landeten neun seiner Studioalben auf Platz eins der Charts. Zuletzt erschien "Schiffsverkehr" (2011), sowie ein Jahr später das englischsprachige Album "I Walk".

