Islamabad (AFP) Von den schweren Überschwemmungen in Pakistan sind mittlerweile nach Angaben der Behörden deutlich mehr als eine Million Menschen betroffen. Wie das pakistanische Katastrophenschutzzentrum am Mittwoch mitteilte, kämpfen allein in der pakistanischen Provinz Punjab fast 1,1 Millionen Menschen mit den Folgen des Hochwassers. Im pakistanischen Teil der Region Kaschmir sind demnach weitere 32.000 Menschen von den Unwettern betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.