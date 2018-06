A Coruña (dpa) - Mit seinem vierten Etappensieg hat Radprofi John Degenkolb seine Sprintqualitäten bei der Vuelta einmal mehr unter Beweis gestellt. Der 25-Jährige war im Massenspurt am Zielort in A Coruña erneut nicht zu schlagen.

Nach den 190,7 von Ortigueira aus gefahrenen Kilometern siegte der Erfurter vor dem Australier Michael Matthews und Fabian Cancellara aus der Schweiz. Degenkolb kann damit weiter auf den Gewinn des Grünen Trikots des Punktbesten hoffen. Mit seinem Sieg auf dem viertletzten Teilabschnitt baute der Erfurter seinen Vorsprung in dieser Wertung aus.

In der Gesamtwertung änderte sich nichts. Der Spanier Alberto Contador strebt seinem dritten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt nach 2008 und 2012 entgegen. Der zweifache Tour-de-France-Sieger führt weiterhin mit rund eineinhalb Minuten vor seinem Landsmann Alejandro Valverde (+1:36 Minute) und dem Briten Christopher Froome (+1:39 Minuten).

Nach dem Ruhetag hatte eine Ausreißergruppe lange die 17. Etappe geprägt. Fünf Radprofis hatten sich abgesetzt und einen Vorsprung von bis zu vier Minuten herausgefahren. Auch gut 24 Kilometer vor dem Ziel lagen die Ausreißer noch etwa 2:20 Minuten vorn. Erst auf dem letzten Kilometer holte das Hauptfeld alle ein. Sieganwärter Contador musste auf dem Schlussstück wegen eines Defekts auf seinen Begleiter Daniele Bennati verzichten.

Die 18. Etappe führt am folgenden Tag über 180,5 Kilometer von A Estrada nach Mont Castrove/Meis. Die Vuelta endet am 14. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.