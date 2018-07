Bangkok (dpa) - Ein 65 Jahre alter buddhistischer Mönch in Thailand möchte durch Meditation sterben. Der Abt eines Klosters in der Provinz Chaiyaphum habe sich in einen Sarg gelegt und mit der Meditation begonnen, berichtet die "Bangkok Post". Er wolle keinen Suizid begehen, es sei schlicht an der Zeit für ihn, zu sterben, zitierte die Zeitung den Mann. Der Sarg verfüge über Löcher, so dass der Mönch beim Meditieren atmen könne. Andere Mönche habe er damit beauftragt, morgen nachzuschauen, ob er tot sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.