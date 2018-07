Barcelona (AFP) Ein Referendum in Katalonien über die Unabhängigkeit von Spanien ist nach den Worten des katalonischen Regionalpräsidenten Artur Mas "unaufhaltbar". "Wenn die katalanische Bevölkerung über ihre Zukunft abstimmen will, ist es praktisch unmöglich, das für immer zu verhindern", sagte Mas in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. "Ich denke, es ist absurd so zu tun, als wäre es möglich, und ich denke, die spanische Regierung muss das einsehen."

