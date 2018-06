Las Vegas (SID) - Der bislang unbesiegte Box-Weltmeister Floyd Mayweather jr. will 2015 seine Karriere beenden. "In einem Jahr bestreite ich meinen letzten Kampf", sagte der 37 Jahre alte Champion im Welter- und Halbmittelgewicht vor seinem Duell gegen den Argentinier Marcos Rene Maidana am kommenden Wochenende in Las Vegas.

Mayweather, der als bestverdienender Sportler der Welt gilt, plant anschließend noch zwei weitere Kämpfe. Sollte er alle seine Duelle gewinnen, würde er die Rekordmarke des ehemaligen Schwergewichtschampions Rocky Marciano (49 Siege/43 K.o.) einstellen. Bisher stehen 46 Siege (26 K.o.) für Mayweather zu Buche.

Im vergangenen Jahr unterschrieb der Amerikaner einen Vertrag über sechs Kämpfe mit dem Fernsehsender Showtime, der ihm insgesamt 200 Millionen US-Dollar (155 Millionen Euro) einbringen soll.