Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer starten bei der WM in Polen in die zweite Runde. Zum Auftakt gegen China ist ein Sieg Pflicht, um die Qualifikation für die dritte Runde nicht sofort aus den Augen zu verlieren. Die Partie in Kattowitz beginnt um 20.25 Uhr.

Auf der 17. Etappe der 69. Vuelta peilt der deutsche Sprintstar John Degenkolb aus Gera seinen vierten Etappensieg an. Nach den Siegen auf der vierten, fünften und zwölften Etappe will der 25-Jährige auch auf dem 190,7 km langen Teilstück zwischen Ortigueira und A Coruña triumphieren. Um 12.45 Uhr beginnt die Etappe.