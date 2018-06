Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen holen sich von Donnerstag bis Samstag den letzten Feinschliff für die Weltmeisterschaft in Italien (23. September bis 12. Oktober). Insgesamt dreimal trifft der Vize-Europameister auf Belgien. Los geht es am Donnerstag in Münster (19.00 Uhr), danach folgen Spiele in Paderborn (Freitag/19.00 Uhr) und Minden (Samstag/19.30 Uhr).

"Sie gehören zu den stärksten Teams in Europa und werden uns alles abverlangen. Wir müssen spielerisch und kämpferisch sehr gut agieren, um bestehen zu können. Es wird eine sehr gute Generalprobe", sagte Bundestrainer Giovanni Guidetti über den Gegner. Nicht mit von der Partie ist Saskia Hippe, die nach einem Kreuzbandriss Anfang des Jahres noch zu viel Trainingsrückstand hat und deswegen auch für die WM passen muss.

Der WM-Kader in der Übersicht:

Zuspiel: Kathleen Weiß (Prostejov/Tschechien), Mareen Apitz (Cannes/Frankreich)

Diagonal: Margareta Kozuch (Shanghai/China), Louisa Lippmann (Dresdner SC)

Mittelblock: Christiane Fürst (Eczacibasi Istanbul/Türkei), Stefanie Karg (Prostejov), Wiebke Silge (USC Münster), Jennifer Pettke (VC Wiesbaden)

Außenangriff: Maren Brinker (Montichiari/Italien), Heike Beier (Bielsko-Biala/Polen), Jennifer Geerties, Laura Weihenmaier (Schweriner SC)

Libero: Lenka Dürr (Azeryol Baku/Aserbaidschan), Lisa Thomsen (Lokomotiv Baku)