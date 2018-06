Frankfurt (dpa) - Lufthansa-Passagiere in München müssen sich heute wegen eines Pilotenstreiks auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Piloten dazu aufgerufen, ihre Arbeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr niederzulegen. Die Lufthansa setzte einen Sonderflugplan in Kraft und strich rund 110 Flüge von und nach München, Langstreckenflüge sollen jedoch voraussichtlich stattfinden. Die Passagiere werden laut Lufthansa per SMS oder Mail informiert. Von Streichungen betroffene Fluggäste könnten kostenfrei umbuchen oder stornieren.

