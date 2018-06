San Francisco (AFP) Mit einer intelligenten Uhr, einem mobilen Bezahlsystem und der nächsten iPhone-Generation versucht sich der US-Technologiekonzern Apple als digitaler Innovationsführer zu behaupten. Mit dem legendären Spruch "One more thing" von Apple-Gründer Steve Jobs präsentierte Konzernchef Tim Cook im kalifornischen Cupertino die Apple Watch. Sie kommt allerdings erst nach Weihnachten in die Läden. Die Anleger reagierten enttäuscht: Der Kurs der Apple-Aktie sank.

